В Европейском Союзе уже прошли обучение более 16 000 украинских военных. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

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Глава европейской дипломатии рассказал о помощи ЕС Украине на встрече в формате "Рамштайн".

"В Контактной группе по обороне Украины я сообщил о военной поддержке ЕС. Уже обучено более 16 000 украинских солдат. Уже доставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро", – написал Боррель.

Он добавил, что работа над совместными закупками продолжается.

"ЕС продолжает работать с партнерами, чтобы обеспечить победу Украины", – написал Боррель.

СПРАВКА. EUMAM – миссия ЕС по содействию Украине. ЕЕ цель – укрепление военного потенциала ВСУ. Миссия ЕС уполномочена проводить индивидуальное, коллективное и специализированное обучение военнослужащих в различных местах на территориях государств-членов ЕС. Создана в середине октября 2022 года. EUMAM обязалась подготовить 30 000 украинских солдат.

20 марта 2023 года Европейский Союз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.

12 апреля польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщило, что Франция блокирует единогласное решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов для Украины.

19 апреля стало известно, что Франция и Польша "поссорились" из-за того, что послы не смогли согласовать порядок выполнения совместных контрактов ЕС на закупку боеприпасов для Украины.

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Наталія Медведєва

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