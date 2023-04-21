UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ЕС уже прошли обучение более 16 000 украинских военных – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 16:38
В ЕС уже прошли обучение более 16 000 украинских военных – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

В Европейском Союзе уже прошли обучение более 16 000 украинских военных. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

Глава европейской дипломатии рассказал о помощи ЕС Украине на встрече в формате "Рамштайн".

"В Контактной группе по обороне Украины я сообщил о военной поддержке ЕС. Уже обучено более 16 000 украинских солдат. Уже доставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро", – написал Боррель.

Он добавил, что работа над совместными закупками продолжается.

"ЕС продолжает работать с партнерами, чтобы обеспечить победу Украины", – написал Боррель.

СПРАВКА. EUMAM – миссия ЕС по содействию Украине. ЕЕ цель – укрепление военного потенциала ВСУ. Миссия ЕС уполномочена проводить индивидуальное, коллективное и специализированное обучение военнослужащих в различных местах на территориях государств-членов ЕС. Создана в середине октября 2022 года. EUMAM обязалась подготовить 30 000 украинских солдат.
  • 20 марта 2023 года Европейский Союз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.
  • 12 апреля польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщило, что Франция блокирует единогласное решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов для Украины.
  • 19 апреля стало известно, что Франция и Польша "поссорились" из-за того, что послы не смогли согласовать порядок выполнения совместных контрактов ЕС на закупку боеприпасов для Украины.

Читайте также: Кулеба: Неспособность ЕС выполнить свое решение о помощи ВСУ боеприпасами разочаровывает

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война военная помощь обучение Жозеп Боррель
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 