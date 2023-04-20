Франция и Польша "поругались" из-за боеприпасов для Украины – Politico

19 апреля 2023 года Франция и Польша "поссорились" из-за того, что послы не смогли урегулировать спор по поводу совместных контрактов ЕС на закупку боеприпасов для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

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Спор заключался в том, кто должен получить контракты на производство: только местные фирмы или конкуренты из других стран.

По плану, страны ЕС должны были объединиться и помочь доставить Украине 1 млн снарядов в течение года. Несмотря на то, что лидеры ЕС одобрили эту схему и выделили 2 млрд евро, государства столкнулись с разногласиями, как потратить 1 млрд на общие контракты.

Франция настаивает на том, что деньги должны остаться в рамках ЕС, не привлекая компании из США и Великобритании. Польский чиновник ответил, что "Франция только усложняет текущие переговоры", пишет Politico.

Как отмечает издание, Швеция предложила компромиссный документ, который ограничил будущие контракты "экономическими операторами, основанными в ЕС и Норвегии", но также он содержал строчку о том, что директива не должна создавать прецедент.

Politico пишет, что некоторые дипломаты считают, что новый текст "слишком движется во французском направлении", другие жаловались, что он открывает новые вопросы касательно компаний и субподрядчиков для проекта. Однако был и определенный оптимизм.

Одной из ключевых проблем для ЕС остаются опасения, что европейская промышленность не справится с поставкой 1 млн снарядов для Украины за год, отмечает издание.

"Чем больше ограничительных формулировок мы сейчас включим, тем труднее будет добиться нашей цели", – утверждал один из дипломатов.

Как отмечает Politico, фирмы из ЕС хотят гарантии заказов, прежде чем они вложат деньги в расширение производств.

"Это вернулось к тому, что для вас приоритет: скорость или европейская промышленность", – сказал один из дипломатов.

Вероятно, переговоры продолжатся на следующей неделе, а значит, у министров иностранных дел стран ЕС еще не будет соглашения во время встречи в Люксембурге, отмечает Politico.

19 апреля 2023 года Euractiv сообщило, что Еврокомиссия может сократить фонд помощи Украине вдвое.

20 апреля Reuters заявили, что США будут координировать с Южной Кореей дополнительную поддержку Украине.

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Артем Джеріпа

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