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Еврокомиссия может сократить фонд помощи Украине вдвое: ищет другие форматы – Euractiv

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 13:10
Еврокомиссия может сократить фонд помощи Украине вдвое: ищет другие форматы – Euractiv - Фото
Фото: Еврокомиссия

Европейская комиссия рассматривает возможность вдвое сократить общий фонд оборонных закупок для Украины, сосредоточившись на модернизации оборонной промышленности. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники в ЕС.

В июле 2022 года исполнительные власти ЕС предложили создать инициативу EDIRPA. Она призвана стимулировать срочные закупки оружия государствами – членами ЕС для пополнения их запасов и военной поддержки Украине.

На сегодняшний день инициатива предусматривает бюджет в 500 млн евро на два года.

Еврокомиссия может сократить фонд до 250 млн евро в течение года из-за ряда проблем. В частности, из-за задержек в переговорах и "предложений новых идей для ответа на срочные потребности в поставках", отмечает Euractiv.

Как пишет издание со ссылкой на официальные лица ЕС, программа "не сможет" добиться своей основной цели в срочном пополнении запасов и поставке оружия Украине.

Кроме того, поскольку потребности Киева "остаются острыми", но теперь они в основном сосредоточены на боеприпасах, в прошлом месяце государства-члены ЕС смогли договориться отправить и совместно приобрести боеприпасы на сумму 4 млрд евро. Это произошло вопреки тому, что подобные закупки не соответствуют юридическим требованиям, которые может выполнять EDIRPA, пишет издание.

Как сообщили источники издания, высвободившиеся 250 млн могут перенаправить в Европейскую программу инвестиций в оборону (EDIP) для увеличения оборонного производства в долгосрочной перспективе. Об этом могут сообщить в последнем квартале 2023 года, отмечают журналисты.

"Комиссия расследует полный спектр возможных мер по поддержанию такого наращивания как с точки зрения инструментов, так и существенных мер", – рассказал собеседник издания.

  • 14 марта 2023 года компания Rheinmetall заявила, что правительствам государств-союзников следует выделить больше средств на боеприпасы для Украины.
  • 12 апреля 2023 года Совет ЕС выделил 1 млрд евро на боеприпасы для Украины.

Читайте также: Южная Корея впервые заявила о возможности предоставления военной помощи Украине – Reuters

Артем Джеріпа
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