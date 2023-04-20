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Кулеба: Неспособность ЕС выполнить свое решение о помощи ВСУ боеприпасами разочаровывает

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 17:33
Кулеба: Неспособность ЕС выполнить свое решение о помощи ВСУ боеприпасами разочаровывает - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Неспособность Евросоюза выполнить собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр считает, что реализация решения ЕС о совместных закупках боеприпасов для ВСУ станет "проверкой того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности".

Он также напомнил, что "для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями".

Фото – скриншот

По заявленному плану, страны Евросоюза должны объединиться и помочь доставить Украине 1 млн снарядов в течение года. Несмотря на то, что лидеры ЕС одобрили эту схему и выделили 2 млрд евро, государства столкнулись с разногласиями, как потратить 1 млрд на общие контракты.

  • 20 марта 2023 года Европейский Союз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.
  • 12 апреля польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщило, что Франция блокирует единогласное решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов для Украины.
  • 19 апреля стало известно, что Франция и Польша "поссорились" из-за того, что послы не смогли согласовать порядок выполнения совместных контрактов ЕС на закупку боеприпасов для Украины.
Сергій Бережний
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боеприпасы евросоюз военная помощь дмитрий кулеба
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