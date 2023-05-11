Резников: Украина хочет переломить войну в 2023 году, победа возможна, но нужна помощь

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в 2023 году, а победа возможна, но при помощи союзников. Об этом он сообщил во время Европейского саммита по обороне и безопасности, цитирует его El Mundo.

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По его словам, благодаря западной военной помощи Украина выполняет миссию, ради которой создавали НАТО.

"Украина является щитом Европы на востоке от российской угрозы. С другой стороны, время имеет решающее значение. Продление или замораживание войны — это потери жизней, человеческие страдания", — сказал Резников.

Он отметил, что Украина хочет переломить войну уже в этом году.

"Мы уже показали на поле боя, что победа возможна, но нам нужна помощь. Если мы хотим мира и безопасности для Европы, нам нужно двигаться вперед. В НАТО нет альтернативы Украине", — заявил глава ведомства.

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