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Резников: Украина хочет переломить войну в 2023 году, победа возможна, но нужна помощь

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 14:29
Резников: Украина хочет переломить войну в 2023 году, победа возможна, но нужна помощь - Фото
Валерий Залужный и Алексей Резников (Фото: ОП)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в 2023 году, а победа возможна, но при помощи союзников. Об этом он сообщил во время Европейского саммита по обороне и безопасности, цитирует его El Mundo.

По его словам, благодаря западной военной помощи Украина выполняет миссию, ради которой создавали НАТО. 
"Украина является щитом Европы на востоке от российской угрозы. С другой стороны, время имеет решающее значение. Продление или замораживание войны — это потери жизней, человеческие страдания", — сказал Резников.
Он отметил, что Украина хочет переломить войну уже в этом году. 
"Мы уже показали на поле боя, что победа возможна, но нам нужна помощь. Если мы хотим мира и безопасности для Европы, нам нужно двигаться вперед. В НАТО нет альтернативы Украине", — заявил глава ведомства. 

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитрий Гриниченко
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