Латвия передаст Украине все свои Stinger – министр обороны

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце на встрече в формате "Рамштайн" пообещала, что Латвия предоставит Украине все свои системы Stinger. Об этом сообщает LSM.lv.

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"Латвия откликнулась на запрос Украины о поставке систем ПВО и приняла решение передать Украине все имеющиеся в нашем распоряжении системы ПВО Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее", – сказала Мурниеце.

При этом она отметила, что это не означает, что Латвия останется полностью без переносных средств противовоздушной обороны. "Вместо них у нас будут более современные системы RBS, траекторию снарядов можно будет менять даже после выстрела", – сказала министр.

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Вадим Ребрина

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