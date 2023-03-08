Латвия передает Украине первые авто, конфискованные у пьяных водителей

Сейм Латвии принял решение о передаче Украине восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Об этом сообщает Delfi.

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7 марта 2023 года латвийские депутаты единогласно поддержали поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, позволяющего передавать конфискованные у нетрезвых водителей Латвии транспортные средства в собственность Украины.

По словам представителя фонда Agendum и основателя Twitter-конвоя, занимающегося подбором и транспортировкой машин в Украину, Рейниса Познякса, конфискованные автомобили, в частности, получат Винницкая региональная клиническая больница и территориальное медицинское объединение Купянского совета, а также армейские части Минобороны.

"Передача авто — очень хорошая новость для пяти армейских частей и трех медицинских учреждений", — сказал он.

7 февраля 2023 года министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс предложил безвозмездно передавать Украине автомобили, которые были конфискованы за пьянство их водителей.

5 марта премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Украина должна получить истребители, если они ей нужны.

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Мілана Головань

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