UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Латвия передает Украине первые авто, конфискованные у пьяных водителей

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 17:25
Латвия передает Украине первые авто, конфискованные у пьяных водителей - Фото
Автомобили в Латвии (Фото: ЕРА)

Сейм Латвии принял решение о передаче Украине восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Об этом сообщает Delfi.

7 марта 2023 года латвийские депутаты единогласно поддержали поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, позволяющего передавать конфискованные у нетрезвых водителей Латвии транспортные средства в собственность Украины.

По словам представителя фонда Agendum и основателя Twitter-конвоя, занимающегося подбором и транспортировкой машин в Украину, Рейниса Познякса, конфискованные автомобили, в частности, получат Винницкая региональная клиническая больница и территориальное медицинское объединение Купянского совета, а также армейские части Минобороны.

"Передача авто — очень хорошая новость для пяти армейских частей и трех медицинских учреждений", — сказал он.

  • 7 февраля 2023 года министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс предложил безвозмездно передавать Украине автомобили, которые были конфискованы за пьянство их водителей.
  • 5 марта премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Украина должна получить истребители, если они ей нужны.

Читайте также: НАТО развернет дополнительные силы в Латвии – министр обороны

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война автомобили помощь Латвия водители конфискация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 