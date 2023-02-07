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Пополнить автопарк ВСУ: в Латвии предложили передавать Украине машины пьяных водителей

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 17:37
Пополнить автопарк ВСУ: в Латвии предложили передавать Украине машины пьяных водителей - Фото
Арвилс Ашераденс (Фото - EPA)

Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс предложил безвозмездно передавать Украине автомобили, которые были конфискованы за пьянство их водителей. Об этом сообщает Delfi

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Ашераденс выступил с инициативой принять поправку в закон, согласно которой Латвия сможет бесплатно передавать Украине автомобили латвийских водителей, которые были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Такую информацию озвучила в телеэфире генеральный директор Службы госдоходов Латвии Иева Яунземе.

Сейчас по закону Латвии конфискованные у пьяных водителей автомобили продаются на аукционе через Службу госдоходов. 

Сергій Бережний
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Латвия помощь ВСУ Арвилс Ашераденс
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