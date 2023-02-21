НАТО развернет дополнительные силы в Латвии – министр обороны

Уже этим летом в Латвии будут развернуты новые дополнительные силы НАТО. Об этом сообщила министр обороны страны Инара Мурниеце, пишет Delfi.

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Согласно договоренности НАТО об усилении восточного фланга Альянса летом в Латвию могут дополнительно прибыть подразделения и для них созданы новые командные структуры, сказала Мурниеце.

Соглашение НАТО предусматривает увеличение военного присутствия блока в Латвии до одной бригады, что означает переброску в страну от 4000 до 6000 военных.

Мурниеце сообщила, что усиление военного контингента на прошлой неделе обсуждалось с Канадой. До саммита НАТО в Вильнюсе Латвия хотела бы увидеть "дорожную карту" этого усиления хотя бы на следующие два года.

Министр признала, что российские провокации против Латвии возможны, вплоть до провокаций "на бытовом уровне", и что следует соблюдать осторожность, даже при том, что Россия сейчас занята в основном войной против Украины.

Мурниеце отметила визит президента США Джо Байдена в Украину 20 февраля, который подтвердил, что союзники продолжат поддержку Украины вплоть до возвращения всех временно оккупированных Россией территорий. Она напомнила, что Украина должна получить танки и тяжелую артиллерию, а также что Украине нужны самолеты.

Министр также считает, что угроза для Европы исчезнет только после того как Россия станет демократическим государством.

Сергій Бережний

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