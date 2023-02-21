UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАТО развернет дополнительные силы в Латвии – министр обороны

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 10:57
НАТО развернет дополнительные силы в Латвии – министр обороны - Фото
Инара Мурниеце (Фото - EPA)

Уже этим летом в Латвии будут развернуты новые дополнительные силы НАТО. Об этом сообщила министр обороны страны Инара Мурниеце, пишет Delfi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно договоренности НАТО об усилении восточного фланга Альянса летом в Латвию могут дополнительно прибыть подразделения и для них созданы новые командные структуры, сказала Мурниеце.

Соглашение НАТО предусматривает увеличение военного присутствия блока в Латвии до одной бригады, что означает переброску в страну от 4000 до 6000 военных.

Мурниеце сообщила, что усиление военного контингента на прошлой неделе обсуждалось с Канадой. До саммита НАТО в Вильнюсе Латвия хотела бы увидеть "дорожную карту" этого усиления хотя бы на следующие два года.

Министр признала, что российские провокации против Латвии возможны, вплоть до провокаций "на бытовом уровне", и что следует соблюдать осторожность, даже при том, что Россия сейчас занята в основном войной против Украины. 

Мурниеце отметила визит президента США Джо Байдена в Украину 20 февраля, который подтвердил, что союзники продолжат поддержку Украины вплоть до возвращения всех временно оккупированных Россией территорий. Она напомнила, что Украина должна получить танки и тяжелую артиллерию, а также что Украине нужны самолеты.

Министр также считает, что угроза для Европы исчезнет только после того как Россия станет демократическим государством.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато Латвия восточный фланг нато Инара Мурниеце
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 