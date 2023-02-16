США готовы защищать Эстонию, Латвию и Литву, если это потребуется – глава Пентагона
16.02.2023, 17:22
Ллойд Остин (фото: EPA)
США готовы защищать Эстонию, Латвию и Литву, если это потребуется. Об этом заявил на пресс-конференции в Таллинне министр обороны США Ллойд Остин, сообщает The Guardian.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с лидерами Эстонии, Остин заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены свободе и суверенитету балтийских союзников.
"Мы едины с вами, чтобы обеспечить сдерживание и защиту от любой угрозы нашей общей безопасности", – подчеркнул он.
Остин также отметил, что Россия "продолжает отправлять большое количество войск" в Украину, однако эти войска "плохо оснащены и плохо обучены", из-за чего они "несут большие потери, и мы ожидаем, что так будет и дальше".
- 8 февраля глава департамента внешней разведки Эстонии заявил, что в случае поражения Украины в войне против России ее ресурсы будут отобраны и обращены против западных стран.
- Угроза военного давления России на страны Балтии вырастет в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сказано в ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии