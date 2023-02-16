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США готовы защищать Эстонию, Латвию и Литву, если это потребуется – глава Пентагона

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 17:22
США готовы защищать Эстонию, Латвию и Литву, если это потребуется – глава Пентагона - Фото
Ллойд Остин (фото: EPA)

США готовы защищать Эстонию, Латвию и Литву, если это потребуется. Об этом заявил на пресс-конференции в Таллинне министр обороны США Ллойд Остин, сообщает The Guardian.

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На пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с лидерами Эстонии, Остин заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены свободе и суверенитету балтийских союзников.

"Мы едины с вами, чтобы обеспечить сдерживание и защиту от любой угрозы нашей общей безопасности", – подчеркнул он.

Остин также отметил, что Россия "продолжает отправлять большое количество войск" в Украину, однако эти войска "плохо оснащены и плохо обучены", из-за чего они "несут большие потери, и мы ожидаем, что так будет и дальше".

Сергій Бережний
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агрессия России литва Латвия эстония страны балтии Ллойд Остин
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