США готовы защищать Эстонию, Латвию и Литву, если это потребуется – глава Пентагона

США готовы защищать Эстонию, Латвию и Литву, если это потребуется. Об этом заявил на пресс-конференции в Таллинне министр обороны США Ллойд Остин, сообщает The Guardian.

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На пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с лидерами Эстонии, Остин заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены свободе и суверенитету балтийских союзников.

"Мы едины с вами, чтобы обеспечить сдерживание и защиту от любой угрозы нашей общей безопасности", – подчеркнул он.

Остин также отметил, что Россия "продолжает отправлять большое количество войск" в Украину, однако эти войска "плохо оснащены и плохо обучены", из-за чего они "несут большие потери, и мы ожидаем, что так будет и дальше".

8 февраля глава департамента внешней разведки Эстонии заявил, что в случае поражения Украины в войне против России ее ресурсы будут отобраны и обращены против западных стран.

Угроза военного давления России на страны Балтии вырастет в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сказано в ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии.

Сергій Бережний

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