Российская военная угроза для стран Балтии возрастает – доклад внешней разведки Эстонии

Угроза военного давления России на страны Балтии вырастет в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Такой вывод изложен в ежегодном докладе, который опубликовала Служба внешней разведки Эстонии, сообщает EER.ee.

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В докладе сказано, что Россия считает страны Балтии "наиболее уязвимой частью НАТО", и в случае конфликта между НАТО и РФ именно эти государства станут наиболее вероятным направлением военного давления. Россия, по всей вероятности, отдаст приоритет восстановлению своего военного потенциала в непосредственной близости от границы с Эстонией, который был ослаблен для прямой агрессии против Украины.



Разведка считает маловероятным прямое военное нападение на Эстонию в 2023 году из-за того, что Россия продолжает войну в Украине, однако "в среднесрочной и долгосрочной перспективах милитаризация России и ее внешнеполитические амбиции значительно увеличивают риски безопасности для Эстонии".

В докладе также говорится, что Владимир Путин, вероятно, сохранит власть в России в обозримом будущем и что даже в случае его ухода из Кремля Россия вряд ли станет демократической страной.

23 января Эстония заявила, что отдает Украине все свои гаубицы 155 мм, "чтобы создать прецедент".

8 февраля глава департамента внешней разведки Эстонии заявил, что в случае поражения Украины в войне против России ее ресурсы будут отобраны и обращены против западных стран.

Сергій Бережний

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