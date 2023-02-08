UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российская военная угроза для стран Балтии возрастает – доклад внешней разведки Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 17:33
Российская военная угроза для стран Балтии возрастает – доклад внешней разведки Эстонии - Фото
Флаг Эстонии (Фото - pixabay.com)

Угроза военного давления России на страны Балтии вырастет в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Такой вывод изложен в ежегодном докладе, который опубликовала Служба внешней разведки Эстонии, сообщает EER.ee.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В докладе сказано, что Россия считает страны Балтии "наиболее уязвимой частью НАТО", и в случае конфликта между НАТО и РФ именно эти государства станут наиболее вероятным направлением военного давления. Россия, по всей вероятности, отдаст приоритет восстановлению своего военного потенциала в непосредственной близости от границы с Эстонией, который был ослаблен для прямой агрессии  против Украины.

Разведка считает маловероятным прямое военное нападение на Эстонию в 2023 году из-за того, что Россия продолжает войну в Украине, однако "в среднесрочной и долгосрочной перспективах милитаризация России и ее внешнеполитические амбиции значительно увеличивают риски безопасности для Эстонии".

В докладе также говорится, что Владимир Путин, вероятно, сохранит власть в России в обозримом будущем и что даже в случае его ухода из Кремля Россия вряд ли станет демократической страной.

  • 23 января Эстония заявила, что отдает Украине все свои гаубицы 155 мм, "чтобы создать прецедент".
  • 8 февраля глава департамента внешней разведки Эстонии заявил, что в случае поражения Украины в войне против России ее ресурсы будут отобраны и обращены против западных стран.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
российская угроза эстония страны балтии военная угроза разведка Эстонии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 