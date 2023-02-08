Разведка Эстонии: Если РФ победит, то заберет ресурсы Украины и направит их против Запада
Глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что в случае поражения Украины в войне против России ее ресурсы будут отобраны и обращены против западных стран. Об этом он сказал в интервью Eesti Päevaleht.
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По его словам, война обязательно должна закончиться победой Украины, так как только в этом случае Запад сможет чувствовать себя немного спокойнее.
"С другой стороны, если России будет нанесен серьезный военный ущерб, она вложит огромные ресурсы в восстановление и развитие своего военного потенциала, и тогда нашей задачей будет удержать Россию хотя бы на ее собственной территории", — сказал Розин.
Он отметил, что в случае поражения Украины Россия отберет ее ресурсы и обратит против Запада, в частности, стран Балтии.
"Россию это лишь подбодрило бы. Она увидела бы, что война окупается. Тогда мы получили бы совершенно новую картину безопасности", — резюмировал он.
- 23 января Эстония заявила, что отдает Украине все свои гаубицы 155 мм, "чтобы создать прецедент".
- Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого нужно согласие страны-производителя – Германии.
- За то, что Россия уничтожила, должна заплатить сама Россия – премьер Эстонии.
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