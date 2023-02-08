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Разведка Эстонии: Если РФ победит, то заберет ресурсы Украины и направит их против Запада

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 10:29
Разведка Эстонии: Если РФ победит, то заберет ресурсы Украины и направит их против Запада - Фото
Каупо Розин (Фото: ERR)

Глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что в случае поражения Украины в войне против России ее ресурсы будут отобраны и обращены против западных стран. Об этом он сказал в интервью Eesti Päevaleht.

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По его словам, война обязательно должна закончиться победой Украины, так как только в этом случае Запад сможет чувствовать себя немного спокойнее. 

"С другой стороны, если России будет нанесен серьезный военный ущерб, она вложит огромные ресурсы в восстановление и развитие своего военного потенциала, и тогда нашей задачей будет удержать Россию хотя бы на ее собственной территории", — сказал Розин. 

Он отметил, что в случае поражения Украины Россия отберет ее ресурсы и обратит против Запада, в частности, стран Балтии. 

"Россию это лишь подбодрило бы. Она увидела бы, что война окупается. Тогда мы получили бы совершенно новую картину безопасности", — резюмировал он.

Читайте также: Россия готовится к большому наступлению, два-три месяца будут критическими — Эстония

Дмитро Гриниченко
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война разведка эстония Каупо Розин
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