Полное военное поражение России соответствует интересам Латвии – глава МИД

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич передал правительству страны ежегодный доклад, в котором военное поражение России в Украине рассматривается как один из ключевых факторов внешней политики. Об этом сообщает Delfi.lv.

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Издание ссылается на опубликованное в повестке дня Сейма резюме доклада, который будет заслушан депутатами 26 января. Доклад посвящен итогам 2022 года и задачам, которые Ринкевич ставит перед МИД на 2023 год.

В резюме перечислены названия разделов доклада, среди которых "Российская агрессия в Украине", "Вопросы международной безопасности и трансатлантические отношения", "Защита международного правопорядка, основанного на верховенстве права" и другие.

В разделе, посвященном вторжению РФ в Украину, говорится, что агрессия России, совершенные ею военные преступления, противозаконная аннексия территорий Украины, а также постоянный шантаж международного сообщества угрозами применения оружия массового уничтожения существенно повлияли на международную повестку дня.

Ринкевич отмечает, что Россия считает, что противостоит не только Украине, но и всему Западу. Поэтому основными целями внешней политики Латвии становятся гарантия независимости страны и укрепление ее безопасности, и военное поражение России в Украине является для этого одной из важнейших предпосылок.

Дипломат настаивал, что Украине нужно дать любое вооружение, способное уничтожать базы с ракетами и дальней авиацией на территории России, а не указывать ей, куда можно бить, а куда – нет.

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Сергій Бережний

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