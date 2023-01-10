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Полное военное поражение России соответствует интересам Латвии – глава МИД

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 21:26
Полное военное поражение России соответствует интересам Латвии – глава МИД - Фото
Эдгар Ринкевич (фото – EPA)

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич передал правительству страны ежегодный доклад, в котором военное поражение России в Украине рассматривается как один из ключевых факторов внешней политики. Об этом сообщает Delfi.lv.

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Издание ссылается на опубликованное в повестке дня Сейма резюме доклада, который будет заслушан депутатами 26 января. Доклад посвящен итогам 2022 года и задачам, которые Ринкевич ставит перед МИД на 2023 год.

В резюме перечислены названия разделов доклада, среди которых "Российская агрессия в Украине", "Вопросы международной безопасности и трансатлантические отношения", "Защита международного правопорядка, основанного на верховенстве права" и другие.

В разделе, посвященном вторжению РФ в Украину, говорится, что агрессия России, совершенные ею военные преступления, противозаконная аннексия территорий Украины, а также постоянный шантаж международного сообщества угрозами применения оружия массового уничтожения существенно повлияли на международную повестку дня. 

Ринкевич отмечает, что Россия считает, что противостоит не только Украине, но и всему Западу. Поэтому основными целями внешней политики Латвии становятся гарантия независимости страны и укрепление ее безопасности, и военное поражение России в Украине является для этого одной из важнейших предпосылок.

Читайте также: Ринкевич: Россияне – преемники Сталина. Через 90 лет они снова устроили геноцид в Украине

Сергій Бережний
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международная политика война Латвия МИД Латвии Эдгар Ринкевич
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