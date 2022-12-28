UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Латвии против давления на Украину по переговорам с РФ. Ожидает затяжную войну

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 08:46
Глава МИД Латвии против давления на Украину по переговорам с РФ. Ожидает затяжную войну - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что его страна выступает против любого давления на Украину по переговорам с РФ. Об этом он сказал в ежегодном докладе об итогах года во внешней политике и планах на будущий год, цитирует его Delfi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, война России против Украины может быть затяжной, ее динамику сложно прогнозировать, а преодоление последствий может занять длительное время. 

Он отметил, что Латвия последовательно поддерживает полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в границах 1991 года и только в Киеве могут решать, когда, где и на каких условиях российскую агрессию можно считать прекращенной.

Ринкевичс подчеркнул, что Латвия отвергает любое давление на Украину по этому вопросу. 

"Приоритетными задачами внешнеполитического ведомства Латвии являются оказание всей возможной помощи Украине, сохранение санкционной политики против России, привлечение РФ к ответственности за агрессию и взыскание репараций", — сказал дипломат.

Читайте также: Ринкевичс: Россияне — преемники Сталина. Через 90 лет они снова устроили геноцид в Украине

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Латвия эдгарс ринкевичс переговоры с россией
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 