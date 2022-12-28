Глава МИД Латвии против давления на Украину по переговорам с РФ. Ожидает затяжную войну

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что его страна выступает против любого давления на Украину по переговорам с РФ. Об этом он сказал в ежегодном докладе об итогах года во внешней политике и планах на будущий год, цитирует его Delfi.

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По его словам, война России против Украины может быть затяжной, ее динамику сложно прогнозировать, а преодоление последствий может занять длительное время.

Он отметил, что Латвия последовательно поддерживает полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в границах 1991 года и только в Киеве могут решать, когда, где и на каких условиях российскую агрессию можно считать прекращенной.

Ринкевичс подчеркнул, что Латвия отвергает любое давление на Украину по этому вопросу.

"Приоритетными задачами внешнеполитического ведомства Латвии являются оказание всей возможной помощи Украине, сохранение санкционной политики против России, привлечение РФ к ответственности за агрессию и взыскание репараций", — сказал дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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