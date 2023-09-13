Латвия, Литва и Эстония полностью запретили въезд машинам с российскими номерами

Страны Балтии полностью запретили въезд автомобилей с российскими номерами с 13 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, с сегодняшнего дня в Эстонии, Латвии и Литве вводится запрет на въезд автомобилей, которые зарегистрированы в России.

"Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы", — заявил Цахкна.

Также в феврале 2023 года парламент Латвии принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность Украины для поддержки украинского общества.

На нужды Украины также передаются автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей.

17 марта сообщалось, что в суды Латвии направлена информация о 39 объектах недвижимости в собственности граждан РФ, находящихся под санкциями.

6 июля появилась информация, что в Германии начали конфисковать автомобили с российскими номерами из-за запрета на ввоз транспортных средств из России вследствие санкций.

Читайте также: Украина конфисковала завод у российского политика

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.