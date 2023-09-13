Латвия, Литва и Эстония полностью запретили въезд машинам с российскими номерами
13.09.2023, 12:27
Маргус Цахкна (Фото: EPA)
Страны Балтии полностью запретили въезд автомобилей с российскими номерами с 13 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
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По его словам, с сегодняшнего дня в Эстонии, Латвии и Литве вводится запрет на въезд автомобилей, которые зарегистрированы в России.
"Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы", — заявил Цахкна.
Также в феврале 2023 года парламент Латвии принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность Украины для поддержки украинского общества.
На нужды Украины также передаются автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей.
- 17 марта сообщалось, что в суды Латвии направлена информация о 39 объектах недвижимости в собственности граждан РФ, находящихся под санкциями.
- 6 июля появилась информация, что в Германии начали конфисковать автомобили с российскими номерами из-за запрета на ввоз транспортных средств из России вследствие санкций.
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