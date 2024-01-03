Латвія зміцнить військову інфраструктуру на кордоні з РФ. Президент: Потрібен не лише паркан
Едгарс Рінкевичс (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна зміцнюватиме військову інфраструктуру на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це він повідомив у ефірі каналу LTV, цитує його Delfi.

За його словами, у 2024 році Латвія має продовжити роботу над національною безпекою.

Він зазначив, що один із пріоритетів — це зміцнення кордону не лише з Білоруссю, а й з Росією.

"Східний кордон необхідно зміцнити і з погляду військової інфраструктури, оскільки сам паркан не захистить від серйозної військової загрози. Паркан призначений для запобігання гібридній загрозі", — заявив Рінкевичс.

Політик також наголосив на необхідності роботи над системою цивільної оборони.

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