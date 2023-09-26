Президент Латвії попередив Захід: Перемога Путіна може спровокувати Третю світову війну

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що поразка України у війні проти Росії може спровокувати Третю світову війну. Про це він повідомив в інтерв'ю Welt.

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За його словами, перемога Росії у війні поставить під загрозу не лише країни Балтії, а й усю Європу.

Він зазначив, що удари по території Росії є "цілком законними", оскільки окупанти постійно атакують цивільні об'єкти в Україні.

Рінкевичс заявив, що якщо Україна не переможе, то це стане "дорогою до Третьої світової війни".

"Якщо агресора не зупинити, агресор піде так далеко, як тільки зможе. Найкращий шлях запобігти Третій світовій війні — це всіма силами допомагати Україні. Ми повинні надати Україні все, що вона просить", — наголосив латвійський лідер.

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