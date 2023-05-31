У Латвії обрали нового президента
31.05.2023, 14:33
Едгарс Рінкевичс (Фото: ЕРА)
Сейм Латвії обрав новим президентом країни Едгарса Рінкевичса, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ. Про це сам політик повідомив у Twitter.
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"Для мене велика честь бути обраним президентом Латвійської Республіки, я докладу всіх зусиль, щоб добре служити народу Латвії", – зазначив Рінкевичс.
Він приступить до виконання обов'язків глави держави із 8 липня.
Як пише видання Delfi, на відкритому голосуванні Рінкевичса підтримали 52 депутати, 35 виступили проти. За його конкурента від партії "Об'єднаний список" Улдіса Піленса віддали 25 голосів.
Згідно з Конституцією Латвії, президент обирається більшістю не менше ніж 51 голос.
- 10 січня 2023 року Рінкевичс заявив, що повна поразка Росії у війні проти України відповідає інтересам Латвії.
- Раніше Рінкевичс говорив, що Росія має ресурси для довгої війни, і Захід "не повинен розслаблятися".
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