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У Латвії обрали нового президента

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 14:33
У Латвії обрали нового президента - Фото
Едгарс Рінкевичс (Фото: ЕРА)

Сейм Латвії обрав новим президентом країни Едгарса Рінкевичса, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ. Про це сам політик повідомив у Twitter.

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"Для мене велика честь бути обраним президентом Латвійської Республіки, я докладу всіх зусиль, щоб добре служити народу Латвії", – зазначив Рінкевичс.

Він приступить до виконання обов'язків глави держави із 8 липня.

Як пише видання Delfi, на відкритому голосуванні Рінкевичса підтримали 52 депутати, 35 виступили проти. За його конкурента від партії "Об'єднаний список" Улдіса Піленса віддали 25 голосів.

Згідно з Конституцією Латвії, президент обирається більшістю не менше ніж 51 голос.

Олег Васьків
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латвіяЕдгарс Рінкевичс
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