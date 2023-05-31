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В Латвии избрали нового президента

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 14:33
В Латвии избрали нового президента - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: ЕРА)

Сейм Латвии избрал нового президента страны Эдгарса Ринкевичса, ранее занимавшего должность министра иностранных дел. Об этом сам политик сообщил в Twitter.

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"Для меня большая честь быть избранным президентом Латвийской Республики, я приложу все усилия, чтобы хорошо служить народу Латвии", – отметил Ринкевичс.

Он приступит к исполнению обязанностей главы государства с 8 июля.

Как пишет издание Delfi, на открытом голосовании Ринкевичса поддержали 52 депутата, 35 выступили против. За его конкурента от партии "Объединенный список" Улдиса Пиленса отдали 25 голосов.

Согласно Конституции Латвии, президент избирается большинством не менее 51 голоса.

Олег Васькив
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Латвияэдгарс ринкевичс
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