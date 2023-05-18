Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від Росії – Санду

Молдова наполягає на якнайшвидшому вступі до Євросоюзу, оскільки це захистить країну від дедалі більших загроз з боку Росії. Про це заявила президентка країни Мая Санду.

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Агентство France Presse опублікувало кілька анонсів інтерв'ю з Санду, в якому президентка Молдови заявила, що хоча ситуація в Молдові за складністю "незрівнянна з тим, що відбувається в Україні", проте через вже очевидні ризики "демократію Молдови можна врятувати лише у складі Євросоюзу ", оскільки "Росія залишатиметься серйозним джерелом нестабільності ще довгі роки".

Санду також сказала, що сподівається на рішення про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС "вже найближчими місяцями".

Зазначається, що ця заява прозвучала на тлі того, що у червні Молдова прийме другий саміт Європейської політичної спільноти за участю 47 глав європейських держав, урядів та інституцій ЄС.

В інтерв'ю Санду сказала, що цей саміт "важливий, щоб показати, що ми не самотні і що маємо багато друзів".

Україна та Молдова набули статусу кандидатів до Євросоюзу 23 червня 2022 року.

18 травня 2023 року прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Молдова позбавилася залежності від російського газу після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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