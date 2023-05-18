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Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від Росії – Санду

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 16:55
Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від Росії – Санду - Фото
Мая Санду (фото - ЕРА)

Молдова наполягає на якнайшвидшому вступі до Євросоюзу, оскільки це захистить країну від дедалі більших загроз з боку Росії. Про це заявила президентка країни Мая Санду.

Агентство France Presse опублікувало кілька анонсів інтерв'ю з Санду, в якому президентка Молдови заявила, що хоча ситуація в Молдові за складністю "незрівнянна з тим, що відбувається в Україні", проте через вже очевидні ризики "демократію Молдови можна врятувати лише у складі Євросоюзу ", оскільки "Росія залишатиметься серйозним джерелом нестабільності ще довгі роки".

Санду також сказала, що сподівається на рішення про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС "вже найближчими місяцями".

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Зазначається, що ця заява прозвучала на тлі того, що у червні Молдова прийме другий саміт Європейської політичної спільноти за участю 47 глав європейських держав, урядів та інституцій ЄС.

В інтерв'ю Санду сказала, що цей саміт "важливий, щоб показати, що ми не самотні і що маємо багато друзів".

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Сергій Бережний
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МолдоваМайя Сандувступ до ЄСзагроза РФ
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