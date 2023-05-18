UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Молдова хочет как можно скорее вступить в ЕС, чтобы защититься от России – Санду

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 16:55
Молдова хочет как можно скорее вступить в ЕС, чтобы защититься от России – Санду - Фото
Майя Санду (фото - ЕРА)

Молдова настаивает на скорейшем вступлении в Евросоюз, так как это защитит страну от нарастающих угроз со стороны России. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

Агентство France Presse опубликовало несколько анонсов интервью с Санду, в котором президент Молдовы заявила, что хотя ситуация в Молдове по сложности "несравнима с тем, что происходит в Украине", однако из-за уже очевидных рисков "демократию Молдовы можно спасти только в составе Евросоюза", поскольку "Россия будет оставаться серьезным источником нестабильности еще долгие годы".

Санду также сказала, что надеется на решение о начале переговоров о вступлении Молдовы в ЕС "уже в ближайшие месяцы". 

Фото – скриншот

Отмечается, что это заявление прозвучало на фоне того, что в июне Молдова примет второй саммит Европейского политического сообщества с участием 47 глав европейских государств, правительств и институтов ЕС.

В интервью Санду сказала, что этот саммит "важен, чтобы показать, что мы не одиноки и что у нас много друзей".

Читайте также: Президент Молдовы: Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в ЕСМолдовамайя сандуугрозы России
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 