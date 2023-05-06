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Президент Молдовы: Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 10:33
Президент Молдовы: Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине - Фото
Майя Санду (Фото: EPA)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Украина обеспечила то, что сейчас Молдова находится в безопасности. Об этом Санду сказала в интервью Financial Times.

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Санду уверена, что если бы первые недели полномасштабной войны России против Украины прошли так, как надеялся диктатор Владимир Путин, российская армия двинулась бы на Молдову.

"Я не верю, что они остановились бы на границе, – сказала президент Молдовы. – Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине".

Санду сказала, что если бы российские войска ворвались в Молдову, она бы осталась в стране.

"Я бы осталась, мы рассчитывали, что нам придется помочь как можно большему количеству наших людей перейти в безопасное место, которым является Румыния", – рассказала президент Молдовы.

Она отметила, что около трех четвертей населения Молдовы говорят на румынском языке, а около 12% — на русском. Россия давно пытается убедить опасения последних, что их язык и традиции находятся под угрозой.

"Они хотели бы восстановить Советский Союз. Они хотят вернуть старые времена. А мы этого не хотим. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление, эмиграцию. Мы хотим быть частью демократического мира", – заявила Санду.

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Наталія Медведєва
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