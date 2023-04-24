Евросоюз создал гражданскую миссию в Молдове для защиты ее суверенитета
Сегодня, 24 апреля, Совет ЕС учредил миссию партнерства Евросоюза в Молдове (EUPM Moldova) в рамках общей политики безопасности и обороны. Об этом сообщает Совет ЕС.
Как отмечается, цель гражданской миссии ЕС в Молдове – повышение устойчивости сектора безопасности страны в области кризисного управления и гибридных угроз. В том числе речь идет о кибербезопасности и противодействии манипулированию и вмешательству в иностранную информацию.
"Мы являемся свидетелями увеличения и продолжения попыток России дестабилизировать Молдову гибридными действиями", – сказал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.
Он заявил, что создание гражданской миссии ЕС поддержит Молдову в защите ее безопасности, территориальной целостности и суверенитета.
Сообщается, что миссия ЕС будет предоставлять консультации на стратегическом уровне по разработке стратегий и политик, а также определять потребности в наращивании потенциала для раннего предупреждения, обнаружения, идентификации, атрибуции угроз и реагирования на гибридные угрозы.
Первоначальный мандат миссии – два года.
- 13 февраля 2023 года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль хочет осуществить госпереворот в стране.
- В ВСУ заявили, что Россия демонстрирует все признаки гибридной войны против Молдовы.
- Зеленский считает, что если Россия не проиграет в войне против Украины, то дальнейшая ее агрессия против стран, которые ранее были в составе Советского Союза, не прекратится – в частности, против Молдовы.
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