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Евросоюз создал гражданскую миссию в Молдове для защиты ее суверенитета

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 16:49
Евросоюз создал гражданскую миссию в Молдове для защиты ее суверенитета - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Сегодня, 24 апреля, Совет ЕС учредил миссию партнерства Евросоюза в Молдове (EUPM Moldova) в рамках общей политики безопасности и обороны. Об этом сообщает Совет ЕС.

Как отмечается, цель гражданской миссии ЕС в Молдове – повышение устойчивости сектора безопасности страны в области кризисного управления и гибридных угроз. В том числе речь идет о кибербезопасности и противодействии манипулированию и вмешательству в иностранную информацию.

"Мы являемся свидетелями увеличения и продолжения попыток России дестабилизировать Молдову гибридными действиями", – сказал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Он заявил, что создание гражданской миссии ЕС поддержит Молдову в защите ее безопасности, территориальной целостности и суверенитета.

Сообщается, что миссия ЕС будет предоставлять консультации на стратегическом уровне по разработке стратегий и политик, а также определять потребности в наращивании потенциала для раннего предупреждения, обнаружения, идентификации, атрибуции угроз и реагирования на гибридные угрозы.

Первоначальный мандат миссии – два года.

Читайте также: Молдова может освободиться от энергетической зависимости от России за два года – Санду

Наталія Медведєва
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Молдова Жозеп Боррель
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