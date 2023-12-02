Ексглава ЦРУ: ЗСУ провалили літній контрнаступ, тому що США не надали їм необхідну зброю

Петреус каже, що для прориву тієї оборони, яка була на півдні, ЗСУ потрібно було здобути перевагу у повітрі та ще "багато чого". Але США "цього не дали"

Девід Петреус (Скриншот з відео)

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що українська армія не змогла досягти прориву, на який "всі сподівалися" під час літнього контрнаступу, через недостатню кількість військової допомоги від західних союзників, насамперед американських. Його цитує Голос Америки.

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"Були затримки з військовою допомогою українцям, наші танки тільки нещодавно дісталися їм. Була затримка в ухваленні рішень щодо Abrams, затримки зі схваленням Leopard, ми затримали рішення про касетні боєприпаси, які могли бути дуже корисні, системи ракет більшого радіуса дії для реактивних систем залпового вогню, і, нарешті, літаки західного зразка", – сказав Петреус.

За його словами, для прориву тієї оборони, яка була на півдні, Силам оборони потрібно було здобути перевагу у повітрі та ще "багато чого". Проте, каже ексдиректор ЦРУ, Захід "не дав цього українцям".

Петреус також заявив, що країни-союзники також відповідальні за рішення російського диктатора Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення на територію України.

"Думаю, що одна з причин, чому Путін вирішив, що йому вдасться уникнути відповідальності за вторгнення в Україну, полягає в тому, що після окупації Криму ми не вжили достатніх заходів", – резюмував він.

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