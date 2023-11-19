Кінець війни залежить від того, чи отримає Залужний зброю, яку просить — екс-глава ЦРУ

Колишній директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус заявив, що закінчення війни залежатиме від постачання зброї Україні. Про це він повідомив на заході Atlantic Council.

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За його словами, реакція США на повномасштабне вторгнення Росії в Україну була "досить вражаючою", хоча деякі рішення Вашингтон міг приймати і швидше.

"Реакція Заходу справді дуже суттєва, я вважаю, мабуть, набагато суттєвішою, ніж думав Путін. І це урок, тому що ми, ймовірно, робили дії в минулому, що змусили його повірити, що, можливо, ми не відповімо так суттєво, як ми це зробили", – сказав Петреус.

Він зазначив, що Путін прорахувався, коли не очікував, що США та Захід нададуть Україні таку допомогу.

Генерал заявив, що не прогнозуватиме, яким чином закінчиться війна, оскільки багато залежить від того, чи отримає головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний озброєння, яке він просить у партнерів.

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