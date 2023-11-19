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Конец войны зависит от того, получит ли Залужный оружие, которое просит — экс-глава ЦРУ

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 12:54
Конец войны зависит от того, получит ли Залужный оружие, которое просит — экс-глава ЦРУ - Фото
Дэвид Петреус (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Бывший директор Центрального разведовательного управления США генерал Дэвид Петреус заявил, что окончание войны будет зависеть от поставок оружия Украине. Об этом он сообщил на мероприятии AtlanticCouncil.

По его словам, реакция США на полномасштабное вторжение России в Украину была "достаточно поразительной", хотя некоторые решения Вашингтон мог принимать и быстрее. 

"Реакция Запада действительно очень существенной, я считаю, пожалуй, гораздо более существенной, чем думал Путин. И это урок, потому что мы, вероятно, предпринимали действия в прошлом, заставившие его поверить, что, возможно, мы не ответим так существенно, как мы это сделали", — сказал Петреус.

Он отметил, что Путин просчитался, когда не ожидал, что США и Запад окажут Украине такую помощь. 

Генерал заявил, что не будет прогнозировать, каким образом закончится война, так как многое зависит от того, получит ли главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный вооружение, которое он просит у партнеров. 

Читайте также: Залужный: Нужен прорыв в технологиях войны. Иначе рано или поздно у нас не хватит людей 

Дмитрий Гриниченко
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