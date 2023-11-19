Конец войны зависит от того, получит ли Залужный оружие, которое просит — экс-глава ЦРУ
Бывший директор Центрального разведовательного управления США генерал Дэвид Петреус заявил, что окончание войны будет зависеть от поставок оружия Украине. Об этом он сообщил на мероприятии AtlanticCouncil.
"Реакция Запада действительно очень существенной, я считаю, пожалуй, гораздо более существенной, чем думал Путин. И это урок, потому что мы, вероятно, предпринимали действия в прошлом, заставившие его поверить, что, возможно, мы не ответим так существенно, как мы это сделали", — сказал Петреус.
Он отметил, что Путин просчитался, когда не ожидал, что США и Запад окажут Украине такую помощь.
Генерал заявил, что не будет прогнозировать, каким образом закончится война, так как многое зависит от того, получит ли главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный вооружение, которое он просит у партнеров.
- Из-за дефицита необходимого вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал Залужный.
- В то же время РФ увеличила плотность огня гаубицами Д-1 и Д-20 и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях, говорит генерал.
- По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий.
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