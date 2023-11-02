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Залужный: ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию HIMARS, достигли условного паритета с РФ

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 08:32
Залужный: ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию HIMARS, достигли условного паритета с РФ - Фото
Валерий Залужный (Фото: скриншот с видео)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что Силы обороны достигли "условного паритета" в артиллерии с Россией. Об этом он написал в статье для журнала The Economist.

По его словам, для противодействия врагу ВСУ были вынуждены привлекать к уничтожению российской артиллерии реактивные системы HIMARS.

Он отметил, что на поражение пушек и РСЗО тратилась "значительная" часть имеющегося комплекта ракет. 

"В настоящее время мы смогли за счет меньшего количества более качественных и точных средств огневого поражения получить условный паритет с количественно превосходящей артиллерией противника", — заявил Залужный.

Ранее генерал обратил внимание, что для удержания и увеличения превосходства в артиллерии, россияне значительно увеличили плотность огня благодаря старым советским пушкам Д-1 и Д-20.

  • Залужный перечислил, что Украине нужно, чтобы победить в войне против России: вот полный перечень из пяти пунктов.
  • Главнокомандующий ВСУ написал, что новые инновационные подходы смогут превратить российско-украинскую войну из позиционной снова в маневренную.
  • Залужный заявил, что Россию не стоит недооценивать, несмотря на потери, она значительное время будет иметь преимущество в вооружении и наращивает производство.

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Дмитрий Гриниченко
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войнаРСЗОартиллерияВалерий ЗалужныйHIMARS

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