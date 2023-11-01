Залужний: Росію не варто недооцінювати, значний час матиме перевагу в озброєннях

Росію не варто недооцінювати, попри втрати, вона значний час матиме перевагу в озброєннях та нарощує виробництво, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Для нарощування виробництва Україні та партнерам потрібно щонайменше рік, подекуди два, написав він у своїй колонці для The Economist.

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"Росію не варто недооцінювати. Вона зазнала великих втрат і витратила багато боєприпасів. Але вона буде мати перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах протягом значного часу. Її оборонна промисловість нарощує виробництво, попри безпрецедентні санкції", – написав він.

Залужний зазначив, що партнери України з НАТО також різко нарощують свої виробничі потужності, проте для цього потрібен щонайменше рік, а в деяких випадках (як-от у літаках та системах управління) потрібно два роки.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної назад на маневрову.

25 жовтня Залужний із начальником Генштабу ЗСУ провів роботу на одному з пунктів управління командування Повітряних сил.

26 жовтня головнокомандувач ЗСУ провів зустріч у широкому складі з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних ЗС НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі та начальником Штабу оборони Великої Британії.

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