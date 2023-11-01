RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Залужний: Росію не варто недооцінювати, значний час матиме перевагу в озброєннях

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 20:47
Залужний: Росію не варто недооцінювати, значний час матиме перевагу в озброєннях - Фото
Валерій Залужний (Скриншот із відео)

Росію не варто недооцінювати, попри втрати, вона значний час матиме перевагу в озброєннях та нарощує виробництво, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Для нарощування виробництва Україні та партнерам потрібно щонайменше рік, подекуди два, написав він у своїй колонці для The Economist.

"Росію не варто недооцінювати. Вона зазнала великих втрат і витратила багато боєприпасів. Але вона буде мати перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах протягом значного часу. Її оборонна промисловість нарощує виробництво, попри безпрецедентні санкції", – написав він.

Залужний зазначив, що партнери України з НАТО також різко нарощують свої виробничі потужності, проте для цього потрібен щонайменше рік, а в деяких випадках (як-от у літаках та системах управління) потрібно два роки.

  • Головнокомандувач ЗСУ заявив, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної назад на маневрову.
  • 25 жовтня Залужний із начальником Генштабу ЗСУ провів роботу на одному з пунктів управління командування Повітряних сил.
  • 26 жовтня головнокомандувач ЗСУ провів зустріч у широкому складі з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних ЗС НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі та начальником Штабу оборони Великої Британії.

Читайте також: Британія дасть більше військової допомоги й не дозволить світу забути про Україну – міністр оборони

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаВалерій Залужнийпереваганарощення виробництва

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 