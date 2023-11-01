Залужный: РФ не стоит недооценивать, значительное время будет преимущество в вооружениях

Россию не стоит недооценивать, несмотря на потери, она будет значительное время иметь преимущество в вооружениях и наращивает производство, заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Для наращивания производства Украине и партнерам требуется минимум год, где-то два, написал он в своей колонке для The Economist.

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"Россию не стоит недооценивать. Она понесла большие потери и потратила много боеприпасов. Но она будет иметь преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах в течение значительного времени. Ее оборонная промышленность наращивает производство, несмотря на беспрецедентные санкции", – написал он.

Залужный отметил, что партнеры Украины по НАТО также резко наращивают свои производственные мощности, однако для этого нужен минимум год, а в некоторых случаях (например, в самолетах и системах управления) требуется два года.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что новые инновационные подходы смогут превратить российско-украинскую войну с позиционной обратно в маневренную.

25 октября Залужный с начальником Генштаба ВСУ провел работу в одном из пунктов управления командования Воздушных сил.

26 октября главнокомандующий ВСУ провел встречу в широком составе с верховным главнокомандующим Объединенными ВС НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе и начальником Штаба обороны Великобритании.

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