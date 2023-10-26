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Переговори про складні ділянки фронту. До Залужного приїхали західні воєначальники – відео видео

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26.10.2023, 21:26
Відео: головком ЗСУ
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що провів зустріч у широкому складі з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним.

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"Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника", – повідомив Залужний.

Він зазначив, що обговорювались також актуальні потреби ЗСУ в снарядах, дронах та військовій техніці.

"Окремо обговорили ключові питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період обʼєктів критичної інфраструктури", – написав Залужний.

  • 19 жовтня Залужний відвідав Авдіївку Донецької області та Куп'янський напрямок Харківської області, де активізувались та ведуть наступальні дії російські загарбники.
  • Вчора Залужний разом із начальником Генштабу ЗСУ провів роботу на одному з пунктів управління командування Повітряних сил.
Оксана Житнюк
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Валерій Залужнийтоні радакінКрістофер Каволі

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