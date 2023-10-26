Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що провів зустріч у широкому складі з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним.

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"Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника", – повідомив Залужний.

Він зазначив, що обговорювались також актуальні потреби ЗСУ в снарядах, дронах та військовій техніці.

"Окремо обговорили ключові питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період обʼєктів критичної інфраструктури", – написав Залужний.

19 жовтня Залужний відвідав Авдіївку Донецької області та Куп'янський напрямок Харківської області, де активізувались та ведуть наступальні дії російські загарбники.

Вчора Залужний разом із начальником Генштабу ЗСУ провів роботу на одному з пунктів управління командування Повітряних сил.

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