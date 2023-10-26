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Переговоры о сложных участках фронта. К Залужному приехали западные военачальники – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 21:26
Видео: главком ВСУ
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел встречу в широком составе с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.

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"В ходе переговоров подробно рассказал об обстановке на поле боя. Обсудили наши наступательные и оборонные операции, ситуацию на наиболее сложных направлениях, а также действия и возможные планы противника", – сообщил Залужный.

Он отметил, что обсуждались также актуальные потребности ВСУ в снарядах, дронах и военной технике.

"Отдельно обсудили ключевые вопросы усиления нашей противовоздушной обороны и прикрытия в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры", – написал Залужный.

  • 19 октября Залужный посетил Авдеевку Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики.
  • Вчера Залужный вместе с начальником Генштаба ВСУ провел работу в одном из пунктов управления командования Воздушных сил.
Оксана Житнюк
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Валерий Залужныйтони радакинКристофер Каволи

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