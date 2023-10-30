Британія дасть більше військової допомоги й не дозволить світу забути про Україну – міністр оборони

Велика Британія не дозволить світу "забути про нагальну потребу підтримувати Україну", надасть більше військової допомоги та об'єднає союзників. Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс у розмові з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим.

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За словами Шеппса, російський диктатор Володимир Путін сподівається, що світ забуде про нагальну потребу підтримувати Україну.

"Велика Британія ніколи не дозволить цьому статися – ми надамо більше військової підтримки та об’єднаємо наших союзників, щоб дати Україні те, що їй потрібно для перемоги", – сказав британський посадовець.

Шеппс заявив, що диктатор Путін не може виграти війну, але й не може знайти спосіб вийти з неї.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що після початку війни в Ізраїлі допомога Україні від партнерів продовжується й буде надходити до "повної перемоги".

Анонімні співрозмовники повідомили автору видання Time, що Зеленський начебто "почувається зрадженим західними союзниками", які "залишили його без засобів для перемоги у війні, а тільки для того, щоб вижити в ній". Попри це, він не збирається відмовлятися від бойових дій і йти на перемир'я з РФ, а його віра у перемогу України "турбує деяких його радників".

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