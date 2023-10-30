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Британия даст больше военной помощи и не позволит миру забыть об Украине – министр обороны

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 19:30
Британия даст больше военной помощи и не позволит миру забыть об Украине – министр обороны - Фото
Грант Шэппс (Фото: EPA)

Великобритания не позволит миру "забыть о неотложной необходимости поддерживать Украину", предоставит больше военной помощи и объединит союзников. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс в разговоре с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

По словам Шэппса, российский диктатор Владимир Путин надеется, что мир забудет о неотложной необходимости поддерживать Украину.

"Великобритания никогда не позволит этому произойти – мы предоставим больше военной поддержки и объединим наших союзников, чтобы дать Украине то, что ей нужно для победы", – сказал британский чиновник.

  • Шэппс заявил, что диктатор Путин не может выиграть войну, но и не может найти способ выйти из нее.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что после начала войны в Израиле помощь Украине от партнеров продолжается и будет поступать до "полной победы".
  • Анонимные собеседники сообщили автору издания Time, что Зеленский якобы "чувствует себя преданным западными союзниками", которые "оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней". Тем не менее он не собирается отказываться от боевых действий и идти на перемирие с РФ, а его вера в победу Украины "беспокоит некоторых его советников".

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Артём Джерипа
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