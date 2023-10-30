Time: Зеленський злий і почувається зрадженим союзниками, але так само переконаний у перемозі

У матеріалі про ситуацію з російсько-українською війною оглядач Time Саймон Шустер пише з посиланням на анонімних співрозмовників нібито в оточенні президента Володимира Зеленського, що той начебто "почувається зрадженим західними союзниками", які "залишили його без засобів для перемоги у війні, а тільки для того, щоб вижити в ній". Попри це, він не збирається відмовлятися від бойових дій і йти на перемир'я з окупантами, а його віра у перемогу України "турбує деяких його радників", ідеться у статті.

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Останній візит Зеленського до Вашингтона, де він виступав перед Конгресом і спілкувався з керівництвом країни, не дав результатів, на які він сподівався, стверджує автор матеріалу.

"Я запитав одного з його оточення, як почувається президент. Відповідь була без найменшого вагання: "Злим". Звичайний блиск його оптимізму, його почуття гумору, його вміння оживити зустріч у військовій кімнаті жартами — ніщо з цього не збереглося на другий рік тотальної війни", – пише Шустер.

За словами одного з давніх членів команди президента, "тепер він приходить, отримує новини, віддає накази та йде".

Попри відсутність прориву на фронті та спроби Росії перехопити стратегічну ініціативу перед зимою, віра Зеленського в успіх Сил оборони "непохитна" і "межує з месіанством", зазначив автор. Він цитує слова якогось "одного з його найближчих помічників": "Він обманює себе. У нас немає варіантів. Ми не перемагаємо. Але спробуй сказати йому це".

LIGA.net звернулася на Банкову за коментарем щодо цих слів якогось аноніма нібито з оточення президента.

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Посилаючись на інших "деяких його помічників", Шустер зазначає, що нібито "упертість Зеленського завадила зусиллям їх команди розробити нову стратегію, нове послання".

"Поки вони обговорювали майбутнє війни, одне питання залишалося табу: можливість укладання мирної угоди з росіянами", – пише він і додає, що Зеленський "як і раніше, категорично проти навіть тимчасового перемир'я".

Президент так аргументував Time свою позицію: "Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть деяких людей усередині нашої країни та за її межами, принаймні тих, хто хоче будь-що закінчити це все. Але для мене це проблема, тому що ми залишимося наодинці з цією вибуховою силою. Ми лише відстрочимо детонацію".

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Зіткнувшись із вибром, спробувати заморозити війну чи програти її, пише Time, Зеленський "не бачить іншого виходу", окрім як продовжувати осінньо-зимову кампанію: "Я не думаю, що Україна може дозволити собі втомитися від війни. Навіть якщо хтось втомлюється внутрішньо, багато хто з нас цього не визнає. Для мене заморожування війни означає її програш".

Видання наголошує, що зараз верховний головнокомандувач України "має намір виграти війну на українських умовах і змінює тактику, щоб досягти цього".

Розуміючи, що потік західної зброї з часом може вичерпатися, українці збільшили виробництво дронів і ракет, які вони використовують для атак на російські маршрути постачання, командні центри та склади боєприпасів далеко в тилу ворога, пояснили у Time.

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