"Варіантів лише два". Зеленський заявив про історичний поворот у війні Росії проти України

Війна РФ проти України перебуває зараз "на історичному повороті: або Росія зламає свободу" і поширить зону геополітичної нестабільності, або вона програє в цьому протистоянні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до лідерів країн спільноти Joint Expeditionary Force.

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"Усі ми — зараз на історичному повороті. Варіантів лише два: або терористичній Росії вдасться зламати свободу, і тоді всім нашим континентом пошириться зона геополітичної нестабільності, яка існує на сході Європи. Або завдяки багатьом рівням та форматам співпраці, зокрема регіональним, завдяки нашому спільному захисту свободи, Росія програє у цьому протистоянні", — сказав він.

Зеленський підкреслив, що коли Росія програє, то як наслідок буде реалізовано історичний шанс на геополітичну стабільність "по всій лінії — від Скандинавії через Мінськ і Київ до Південного Кавказу".

Український президент зазначив, що Кремль "повинен почати звикати до своїх програшів".

"І, зокрема, програш другої зими, програш його енергетичного терору однозначно додасть сили всім нам. І вести Росію програшами далі буде простіше", — додав Зеленський.

23 вересня 2023 року Зеленський сказав, що неможливо в російсько-українській війні "зберігати нейтралітет".

11 жовтня глава держави зазначив, що російський диктатор Путін "не потягне" нову гонку озброєнь проти західних країн і не може захопити Україну.

12 жовтня Зеленський заявив, що РФ вийшла на траєкторію поразки у війні проти України, але "поки що не готова забратися".

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