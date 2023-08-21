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Зеленський: Люди не помиляються, коли зневажають таку Росію. Їй байдуже, кого вбивати

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 10:54
Зеленський: Люди не помиляються, коли зневажають таку Росію. Їй байдуже, кого вбивати - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що "люди не помиляються, коли зневажають таку Росію". Про це він сказав під час виступу у парламенті Данії.

За його словами, Росія не розрізняє, кого вбивати — дітей чи солдатів.

Він зазначив, що Москва хоче "насильством підмінити закон".

"Люди зараз не помиляються, коли зневажають таку Росію. Яка знищує, яка пішла проти всіх нас. І якій ми разом даємо відповідь. І ми вистоїмо", — наголосив глава держави.

  • 20 серпня Міноборони Данії офіційно оголосило, що подарує Україні винищувачі F-16.
  • Також Зеленський із першою леді й командою прибули до Нідерландів, аби обговорити питання постачань винищувачів F-16 Україні. Крім того, на порядку денному глобальний саміт миру, формула миру та притягнення Росії до відповідальності.
  • У Нідерландах було оголошено, що Україна отримає F-16. Прем'єр країни Марк Рютте, відповідаючи на питання щодо кількості, зазначив, що це буде щонайменше 42 винищувачі.

Дивіться також: Зеленський сів за штурвал винищувача F-16 – відео

Дмитро Гриниченко
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