Зеленский: Люди не ошибаются, когда презирают такую Россию. Ей все равно, кого убивать

Президент Владимир Зеленский заявил, что "люди не ошибаются, когда презирают такую Россию". Об этом он сказал во время выступления в парламенте Дании.

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По его словам, Россия не различает, кого убивать — детей или солдат.

Он отметил, что Москва хочет "насилием подменить закон".

"Люди сейчас не ошибаются, когда презирают такую Россию. Которая уничтожает, которая пошла против всех нас. И какой мы вместе даем ответ. И мы выстоим", — подчеркнул глава государства.

20 августа Минобороны Дании официально объявило, что подарит Украине истребители F-16.

Также Зеленский с первой леди и командой прибыли в Нидерланды для обсуждения вопросов поставок истребителей F-16 Украине. Кроме того, в повестке дня глобальный саммит мира, формула мира и привлечение России к ответственности.

В Нидерландах было объявлено, что Украина получит F-16. Премьер страны Марк Рютте, отвечая на вопрос о количестве, отметил, это будет минимум 42 истребителя.

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