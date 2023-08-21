Зеленский: Люди не ошибаются, когда презирают такую Россию. Ей все равно, кого убивать
21.08.2023, 10:54
Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский заявил, что "люди не ошибаются, когда презирают такую Россию". Об этом он сказал во время выступления в парламенте Дании.
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По его словам, Россия не различает, кого убивать — детей или солдат.
Он отметил, что Москва хочет "насилием подменить закон".
"Люди сейчас не ошибаются, когда презирают такую Россию. Которая уничтожает, которая пошла против всех нас. И какой мы вместе даем ответ. И мы выстоим", — подчеркнул глава государства.
- 20 августа Минобороны Дании официально объявило, что подарит Украине истребители F-16.
- Также Зеленский с первой леди и командой прибыли в Нидерланды для обсуждения вопросов поставок истребителей F-16 Украине. Кроме того, в повестке дня глобальный саммит мира, формула мира и привлечение России к ответственности.
- В Нидерландах было объявлено, что Украина получит F-16. Премьер страны Марк Рютте, отвечая на вопрос о количестве, отметил, это будет минимум 42 истребителя.
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