UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский с первой леди прибыли в Нидерланды. Обсудят с Рютте F-16 для Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2023, 13:16
Зеленский с первой леди прибыли в Нидерланды. Обсудят с Рютте F-16 для Украины - Фото
Владимир Зеленский и Елена Зеленская (Фото: BOBKOVA)

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и командой прибыли в Нидерланды, чтобы обсудить с премьером страны Марком Рютте вопрос поставок истребителей F-16 Украине. Об этом глава государства написал в соцсетях.

"Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос – F-16 для Украины, для защиты наших людей от российского террора. Становимся сильнее", — говорится в сообщении.

Кроме того, добавил Зеленский, на повестке дня Глобальный саммит мира, Формула мира и привлечение России к ответственности.

  • 18 августа 2023 года агентство Reuters со ссылкой на госсекретаря США сообщило, что Соединенные Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов сразу, как будет завершена подготовка летчиков.
  • В тот же день Дания подтвердила, что США разрешили передачу истребителей F-16 Украине после обучения летчиков.
  • США одобрили программу обучения украинских летчиков на истребителях F-16, которая будет проходить в Дании, писал CNN.

Читайте также: Украинские пилоты начали обучение на F-16, займет минимум пол года – Резников

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнанидерландымарк рюттеистребительf-16Елена Зеленская
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 