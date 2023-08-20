Зеленский с первой леди прибыли в Нидерланды. Обсудят с Рютте F-16 для Украины
20.08.2023, 13:16
Владимир Зеленский и Елена Зеленская (Фото: BOBKOVA)
Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и командой прибыли в Нидерланды, чтобы обсудить с премьером страны Марком Рютте вопрос поставок истребителей F-16 Украине. Об этом глава государства написал в соцсетях.
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"Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос – F-16 для Украины, для защиты наших людей от российского террора. Становимся сильнее", — говорится в сообщении.
Кроме того, добавил Зеленский, на повестке дня Глобальный саммит мира, Формула мира и привлечение России к ответственности.
- 18 августа 2023 года агентство Reuters со ссылкой на госсекретаря США сообщило, что Соединенные Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов сразу, как будет завершена подготовка летчиков.
- В тот же день Дания подтвердила, что США разрешили передачу истребителей F-16 Украине после обучения летчиков.
- США одобрили программу обучения украинских летчиков на истребителях F-16, которая будет проходить в Дании, писал CNN.
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