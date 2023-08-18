Дания официально подтвердила: США разрешили передачу истребителей F-16 Украине

В правительстве Дании официально подтвердили информацию, что США разрешили передачу истребителей F-16 Украине после обучения летчиков. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Вопке Хукстра.

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По его словам, Копенгаген приветствует решение Вашингтона подготовить почву для отправки истребителей F-16.

Он поблагодарил государственного секретаря США Энтони Блинкена за сотрудничество.

"Теперь мы хотим продолжить обсуждение этой темы с нашими европейскими партнерами. Это важная веха для Украины в деле защиты своего народа и своей страны", — заявил Хукстра.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен назвал решение "позитивным сигналом" из США.

"Правительство несколько раз заявляло, что пожертвование является естественным следующим шагом после обучения. Мы обсуждаем это с близкими союзниками, и я ожидаю, что вскоре мы сможем сказать об этом более конкретно", — подчеркнул глава ведомства.

Президент США Джо Байден одобрил программы подготовки союзными странами украинских пилотов на F-16 еще в мае. С тех пор тема обучения затягивалась. Вашингтон пока не дает согласия на обучение украинских летчиков на американских авиабазах.

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