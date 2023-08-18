Дания официально подтвердила: США разрешили передачу истребителей F-16 Украине
В правительстве Дании официально подтвердили информацию, что США разрешили передачу истребителей F-16 Украине после обучения летчиков. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Вопке Хукстра.
По его словам, Копенгаген приветствует решение Вашингтона подготовить почву для отправки истребителей F-16.
Он поблагодарил государственного секретаря США Энтони Блинкена за сотрудничество.
"Теперь мы хотим продолжить обсуждение этой темы с нашими европейскими партнерами. Это важная веха для Украины в деле защиты своего народа и своей страны", — заявил Хукстра.
Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен назвал решение "позитивным сигналом" из США.
"Правительство несколько раз заявляло, что пожертвование является естественным следующим шагом после обучения. Мы обсуждаем это с близкими союзниками, и я ожидаю, что вскоре мы сможем сказать об этом более конкретно", — подчеркнул глава ведомства.
Президент США Джо Байден одобрил программы подготовки союзными странами украинских пилотов на F-16 еще в мае. С тех пор тема обучения затягивалась. Вашингтон пока не дает согласия на обучение украинских летчиков на американских авиабазах.
- В середине лета-2023 в Пентагоне заявили, что нынешние условия на войне "неидеальны" для использования F-16 в рамках контрнаступления, так как у оккупантов "все еще есть ПВО".
- F-16, которые усилят ПВО/ПРО Украины и дадут возможность эффективнее работать по оккупированным территориям, будут нескоро – не для нынешнего контрнаступления – и сначала не в большом количестве.
- Украина рассчитывает на несколько десятков самолетов: нужно четыре эскадрильи (48 единиц) F-16.
- Советник министра обороны Юрий Сак считает, что россияне напуганы тем, что Украина получит F-16.
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