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Дания официально подтвердила: США разрешили передачу истребителей F-16 Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 10:43
Дания официально подтвердила: США разрешили передачу истребителей F-16 Украине - Фото
Истребитель F-16 (Фото: EPA)

В правительстве Дании официально подтвердили информацию, что США разрешили передачу истребителей F-16 Украине после обучения летчиков. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Вопке Хукстра.

По его словам, Копенгаген приветствует решение Вашингтона подготовить почву для отправки истребителей F-16.

Он поблагодарил государственного секретаря США Энтони Блинкена за сотрудничество. 

"Теперь мы хотим продолжить обсуждение этой темы с нашими европейскими партнерами. Это важная веха для Украины в деле защиты своего народа и своей страны", — заявил Хукстра.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен назвал решение "позитивным сигналом" из США. 

"Правительство несколько раз заявляло, что пожертвование является естественным следующим шагом после обучения. Мы обсуждаем это с близкими союзниками, и я ожидаю, что вскоре мы сможем сказать об этом более конкретно", — подчеркнул глава ведомства.

Президент США Джо Байден одобрил программы подготовки союзными странами украинских пилотов на F-16 еще в мае. С тех пор тема обучения затягивалась. Вашингтон пока не дает согласия на обучение украинских летчиков на американских авиабазах.

Читайте также: Украина получит истребители F-16 сразу после обучения летчиков: есть отмашка США — Reuters

Дмитрий Гриниченко
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