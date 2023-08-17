Советник Резникова: Россияне напуганы тем, что Украина получит F-16
Постоянные попытки России "поймать" ракетными и дроновыми ударами по тылам Украины бомбардировочный парк Су-24, летный состав Воздушных сил, а также вывести из строя аэродромы показывают, что противник понимает: после получения ВСУ истребителей F-16 для него все усложнится в этой войне. Так считает советник министра обороны Юрий Сак, о чем он сказал Financial Times.
Удары РФ по украинским авиабазам "демонстрируют, что россияне напуганы перспективой того, что Украина получит F-16".
"Потому что они знают, что это значительно поможет Украине победить быстрее", – сказал он.
Сак призвал западных союзников ускорить согласованное обучение украинских летчиков и поставку F-16, а также сообщил, что для защиты территории страны нужно больше систем ПВО.
- Истребители F-16, которые усилят ПВО/ПРО Украины и дадут возможность эффективнее работать по оккупированным территориям, будут нескоро – не для нынешнего контрнаступления – и сначала не в большом количестве.
- Украина рассчитывает на несколько десятков самолетов.
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