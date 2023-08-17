Советник Резникова: Россияне напуганы тем, что Украина получит F-16

Постоянные попытки России "поймать" ракетными и дроновыми ударами по тылам Украины бомбардировочный парк Су-24, летный состав Воздушных сил, а также вывести из строя аэродромы показывают, что противник понимает: после получения ВСУ истребителей F-16 для него все усложнится в этой войне. Так считает советник министра обороны Юрий Сак, о чем он сказал Financial Times.

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Удары РФ по украинским авиабазам "демонстрируют, что россияне напуганы перспективой того, что Украина получит F-16".

"Потому что они знают, что это значительно поможет Украине победить быстрее", – сказал он.

Воздушные силы перемещают Су-24 с ракетами Storm Shadow/SCALP-EG каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян. Это франко-британская дозвуковая авиаракета средней дальности (до 250 км в экспортном варианте и до 560 км на малой высоте — для армий Франции и Британии) для преодоления систем ПВО и уничтожения важных стационарных и неподвижных целей, включая бункеры.

Сак призвал западных союзников ускорить согласованное обучение украинских летчиков и поставку F-16, а также сообщил, что для защиты территории страны нужно больше систем ПВО.

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