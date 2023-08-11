Боевая подготовка всего шести летчиков ВСУ на F-16 начнется с 2024-го – подробности от WP

Начало боевой подготовки первой группы украинских летчиков-истребителей на F-16, которая, как ожидается, займет полгода, возможно, отложится до января. Вторая группа примерно такого же размера будет готова через полгода или примерно к концу 2024 года, пишет The Washington Post.

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Первый этап обучения (по словам этих двух украинских чиновников) пройдут всего шесть летчиков. Еще два летчика были определены как резервные кандидаты.

В Украине задаются вопросом, пишет ресурс, почему США, располагающие гораздо большим штатом инструкторов, чем союзники в Европе, не проводят обучение на базе ВВС Luke в Аризоне, где ежегодно более 400 американских летчиков обучаются полетам на F-16 по семимесячной программе.

"Это называется затягивать", — сказал в комментарии газете один украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

И он, и еще один чиновник из Украины заявили, что не хотят "слишком" критиковать американских и европейских союзников, опасаясь показаться "неблагодарными".

Между тем, в США чиновники сказали, что именно Украина пока выдвинула только восемь летчиков. Анонимный американский чиновник сообщил, что администрация президента Джо Байдена "недавно" получила список имен кандидатов на обучение.

"В Украине есть лишь несколько пилотов, которые готовы начать обучение, и еще примерно две дюжины, которые, как нам сказали, нуждаются в дополнительном обучении английскому языку, прежде чем смогут двигаться дальше", — сказал чиновник.

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Издание пишет, что такие небольшие цифры "вызвали в Вашингтоне вопросы о том, насколько Киев готов запустить такую амбициозную программу в разгар экзистенциальной борьбы".

Еще 20 летчиков готовы к обучению в Англии, заявили официальные лица США. Там добавили, что большинство асов Украины останутся на родине, чтобы совершать боевые вылеты на "советских" самолетах и продолжать работать с ракетами SCALP/Storm Shadow.

По словам чиновников в Европе, хотя часть летчиков уже свободно говорят по-английски, они должны сначала посетить четырехмесячные уроки английского языка в Великобритании, чтобы выучить терминологию, связанную с самолетами. Это обучение будет проходить вместе с наземным персоналом, который может хуже владеть английским языком.

По словам украинских официальных лиц, Дания попросила сначала обучить персонал, а не летчиков.

Боевая подготовка самых опытных летчиков Украины займет полгода, но западные союзники предложили также отдельный двухлетний курс для новичков.

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