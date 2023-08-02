Обучение на F-16: Начало задерживается, США ждут от союзников программы тренировок – CNN

Администрация США пока не получила от европейских партнеров окончательный план обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и поэтому не может сертифицировать передачу необходимого для этого оборудования. Об этом сообщает CNN.

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Агентство ссылается на официальные лица США, которые знакомы с темой и утверждают, что Белый дом все еще ждет, когда европейские правительства представят окончательный план обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

США должны одобрить передачу для обучения пилотов оборудования и материалов для F-16, включая тренажеры и учебные пособия. Но поскольку программ обучения нет, США пока нечего одобрять, утверждают источники CNN.

В Пентагоне сообщили агентству, что в США рассматривается вариант отправки американских пилотов для помощи в обучении украинцев, но решения не будет приняты до тех пор, пока не утвержден план обучения.

Также до сих пор не решен вопрос, какие именно страны предоставят F-16 для программы обучения, и какие страны передадут самолеты Украине, когда программа будет завершена. США должны будут выдать отдельное разрешение на передачу самолетов Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский и европейские официальные лица заявляли о намерении начать тренировки пилотов в августе, но точные согласованные сроки не назывались.

В конце июля Politico писал, что западные партнеры Украины не согласовали планы обучения украинских пилотов на F-16, в том числе из-за того, что Госдепартамент США пока не одобрил передачу инструкций по эксплуатации и авиасимуляторов, на которые распространяются экспортные ограничения.

Согласно публикации CNN, ситуация выглядит так, будто США и европейские участники коалиции F-16 не в состоянии разрешить конфликт бюрократических регламентов, которые требуют взаимоисключающего порядка действий – для утверждения европейцами программ обучения пилотов нужна сертификация США учебных материалов, а для сертификации учебных материалов нужна утвержденная европейцами программа обучения.

24 июля министр обороны Алексей Резников заявил в интервью, что, по "оптимистичным прогнозам", истребители F-16 могут начать летать в небе Украины к весне 2024 года.

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