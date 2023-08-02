Навчання на F-16: Початок затримується, США чекають від союзників програми тренувань – CNN

Адміністрація США поки що не отримала від європейських партнерів остаточного плану навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і тому не може сертифікувати передання необхідного для цього обладнання. Про це повідомляє CNN.

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Агентство посилається на офіційних осіб США, які знайомі з темою та стверджують, що Білий дім все ще чекає, коли європейські уряди представлять остаточний план навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

США повинні схвалити передання для навчання пілотів обладнання та матеріалів для F-16, включно з тренажерами та навчальними посібниками. Але оскільки програм навчання немає, США поки що нічого схвалювати, стверджують джерела CNN.

У Пентагоні повідомили агентству, що в США розглядається варіант відправлення американських пілотів для допомоги в навчанні українців, але рішення не буде ухвалено доти, доки не затверджено план навчання.

Також досі не розв'язано питання, які саме країни нададуть F-16 для програми навчання та які країни передадуть літаки Україні, коли програму буде завершено. США мають видати окремий дозвіл на передання літаків Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський та європейські офіційні особи заявляли про намір розпочати тренування пілотів у серпні, але точних узгоджених термінів не називали.

Наприкінці липня Politico писав, що західні партнери України не погодили плани навчання українських пілотів на F-16, зокрема через те, що Держдепартамент США поки не схвалив передання інструкцій з експлуатації та авіасимуляторів, на які розповсюджуються експортні обмеження.

Згідно з публікацією CNN, ситуація виглядає так, ніби США та європейські учасники коаліції F-16 не в змозі вирішити конфлікт бюрократичних регламентів, які потребують взаємозаперечного порядку дій – для затвердження європейцями програм навчання пілотів потрібна сертифікація США навчальних матеріалів, а для сертифікації навчальних матеріалів потрібна затверджена європейцями програма навчання.

24 липня міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю, що, за "оптимістичними прогнозами", винищувачі F-16 можуть почати літати в небі України до весни 2024 року.

1 липня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, оскільки досі немає графіків навчальних місій.

11 липня Резніков повідомив, що коаліцію з підготовки пілотів та персоналу для винищувачів F-16 офіційно сформовано.

12 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші винищувачі F-16 можуть почати захищати небо України вже у перші три місяці 2024 року.

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