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Кулеба: Перші F-16 можуть почати літати вже у першому кварталі 2024 року, якщо за графіком

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 12:56
Кулеба: Перші F-16 можуть почати літати вже у першому кварталі 2024 року, якщо за графіком - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші винищувачі F-16 можуть розпочати захищати небо України вже у перші три місяці 2024 року. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, передання F-16 — це дуже складний технічний момент, тренування повинні розпочатися приблизно у серпні - напочатку вересня.

Він зазначив, що паралельно йтиме підготовка юридичних рішень для передання самих літаків.

"Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 літатимуть в українському повітрі, керовані українськими пілотами, це буде відповідно до графіка", — заявив Кулеба.

Дипломат наголосив, що також необхідно готувати інженерів, техніків та інфраструктуру.

"Багато нюансів, тому графік може зсуватись. Але зараз і міністр оборони працює дуже активно. Ми робимо разом все для того, щоб максимально прискорити цей процес", – резюмував він.

  • У Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.
  • 1 червня в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.
  • 1 липня Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, адже досі немає графіків навчальних місій. 

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Дмитро Гриниченко
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війнаДмитро Кулебамзсвійськова допомогавинищувачіF-16
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