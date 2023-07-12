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Кулеба: Первые F-16 могут начать летать уже в первом квартале 2024 года, если по графику

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12.07.2023, 12:56
Кулеба: Первые F-16 могут начать летать уже в первом квартале 2024 года, если по графику - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что первые истребители F-16 могут начать защищать небо Украины уже в первые три месяца 2024 года. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, передача F-16 — это очень сложный технический момент, тренировки должны начаться приблизительно в августе - начале сентября. 

Он отметил, что параллельно будет идти подготовка юридических решений для передачи самих самолетов. 

"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, это будет в соответствии с графиком", — заявил Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что также необходимо готовить инженеров, техников и инфраструктуру. 

"Много нюансов, поэтому график может сдвигаться. Но сейчас и министр обороны работает очень активно. Мы делаем вместе все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс", — резюмировал он.

  • В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужны четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.
  • 1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об обучении, поставках и инфраструктуре для самолетов.
  • 1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопрос с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, так как до сих пор нет графиков обучающих миссий.

Читайте также: Резкий Залужный – союзникам: Какое "у вас танки и пушки, вы сможете"? Нам нужны самолеты

Дмитрий Гриниченко
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