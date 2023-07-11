F-16 для України. Офіційно сформовано коаліцію з підготовки пілотів – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що була сформована коаліція для підготовки пілотів та персоналу для винищувачів F-16. Про це він повідомив у Twitter.
Він зазначив, що 11 держав-партнерів та Україна підписали меморандум із визначенням умов коаліції з підготовки F-16 для Військово-повітряних сил України.
Особливо міністр подякував Данії та Нідерландам за їх "видатне лідерство" в цьому процесі.
Резніков написав, що українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі.
Також є можливість включення в цю програму інших типів винищувачів, зауважив міністр оборони.
Також ця коаліція готова розглянути "інші способи" надання Україні "повністю функціональних можливостей" винищувачів F-16.
"F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО. Українські Повітряні сили готові освоїти їх якомога швидше. Україна переможе", – підсумував він.
- Сьогодні розпочався саміт НАТО у Вільнюсі, котрий триватиме 11-12 липня. LIGA.net веде актуальну хроніку головних подій цього заходу.
- У день відкриття заходу президент Зеленський розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України в Альянсі.
- Генсек НАТО Столтенберг повідомив, що Альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО для України, але поки що не дав запрошення для вступу
Читайте також: Сенатор Грем відзначив "значний" результат Путіна проти НАТО: Альянс стане сильнішим
Коментарі