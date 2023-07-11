F-16 для України. Офіційно сформовано коаліцію з підготовки пілотів – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що була сформована коаліція для підготовки пілотів та персоналу для винищувачів F-16. Про це він повідомив у Twitter.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він зазначив, що 11 держав-партнерів та Україна підписали меморандум із визначенням умов коаліції з підготовки F-16 для Військово-повітряних сил України.

Особливо міністр подякував Данії та Нідерландам за їх "видатне лідерство" в цьому процесі.

Резніков написав, що українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі.

Також є можливість включення в цю програму інших типів винищувачів, зауважив міністр оборони.

Також ця коаліція готова розглянути "інші способи" надання Україні "повністю функціональних можливостей" винищувачів F-16.

"F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО. Українські Повітряні сили готові освоїти їх якомога швидше. Україна переможе", – підсумував він.

Читайте також: Сенатор Грем відзначив "значний" результат Путіна проти НАТО: Альянс стане сильнішим

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.