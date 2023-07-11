F-16 для Украины. Официально сформирована коалиция по подготовке пилотов – Резников
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что была сформирована коалиция по подготовке пилотов и персонала для истребителей F-16. Об этом он сообщил в Twitter.
Он отметил, что 11 государств-партнеров и Украина подписали меморандум по определению условий коалиции по подготовке F-16 для Военно-воздушных сил Украины.
Особенно министр поблагодарил Данию и Нидерланды за их " выдающееся лидерство " в этом процессе.
Резников написал, что украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в учебной программе.
Также есть возможность включения в данную программу других типов истребителей, отметил министр обороны.
Также эта коалиция готова рассмотреть "другие способы" предоставления Украине полностью функциональных возможностей истребителей F-16.
"F-16 будут защищать небо Украины и восточный фланг НАТО. Украинские Воздушные силы готовы освоить их как можно скорее. Украина победит", – подытожил он.
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