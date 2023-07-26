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Навчання на F-16: США не передають навчальні матеріали, без них тренування не розпочнуться – ЗМІ

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 09:32
Навчання на F-16: США не передають навчальні матеріали, без них тренування не розпочнуться – ЗМІ - Фото
Винищувач F-16 (Фото - Міноборони США)

Західні партнери України ще не погодили плани навчання українських пілотів на F-16, зокрема через те, що Держдепартамент США поки що не схвалив передання інструкцій з експлуатації та авіасимуляторів, на які поширюються експортні обмеження. Про це повідомляє Politico.

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Плани навчання українських пілотів на винищувачах F-16 поки що не узгоджені, стверджує видання із посиланням на американських чиновників, знайомих із дискусіями.

Хоча Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн, які мають забезпечити навчання українських льотчиків, досі жодна країна не заявила про терміни початку тренувань.

Водночас, зазначає Politico, потреба ПС ЗСУ в сучасних літаках загострилася через вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та необхідність забезпечити з повітря безпеку морських шляхів транспортування та берегової інфраструктури.

Як повідомили джерела видання, один із варіантів, що обговорювалися щодо навчання, передбачав відправлення українських пілотів у США для навчання в спецпідрозділі ВПС Національної гвардії в Тусоні, штат Арізона, який вже навчає іноземних партнерів польотам на F-16, проте ця ідея "не знайшла підтримки".

Запуск програм навчання в Європі гальмується, зокрема й через те, що Державний департамент США поки що офіційно не схвалив передання низки навчальних матеріалів, на які поширюються експортні обмеження, зокрема інструкцій з експлуатації та авіасимуляторів. 

Водночас радник із національної безпеки Білого Дому Джейк Салліван нещодавно заявив, що європейським партнерам "потрібно ще кілька тижнів, щоб створити необхідну навчальну інфраструктуру". Неофіційно джерела в США дають зрозуміти, що навчання пілотів почнеться ближче до кінця року, а перші власні F-16 будуть в України не раніше за весну 2024 року, пише Politico.

24 липня міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю, що, за "оптимістичними прогнозами", винищувачі F-16 можуть почати літати в небі України до весни 2024 року.

Читайте також: Навчання на F-16: десятки пілотів вже готові розпочати тренування за кордоном – Ігнат

Сергій Бережний
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військова допомоганавчаннявинищувачіF-16
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