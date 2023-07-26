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Обучение на F-16: США не передают учебные материалы, без них тренировки не начнутся – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 09:32
Обучение на F-16: США не передают учебные материалы, без них тренировки не начнутся – СМИ - Фото
Истребитель F-16 (Фото - Минобороны США)

Западные партнеры Украины еще не согласовали планы обучения украинских пилотов на F-16, в том числе из-за того, что Госдепартамент США пока не одобрил передачу инструкций по эксплуатации и авиасимуляторов, на которые распространяются экспортные ограничения. Об этом сообщает Politico.

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Планы обучения украинских пилотов на истребителях F-16 пока еще не согласованы, утверждает издание со ссылкой на американских чиновников, знакомых с дискуссиями. 

Хотя Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, которые должны обеспечить обучение украинских летчиков, до сих пор ни одна страна не заявила о сроках начала тренировок.

При этом, отмечает Politico, потребность ВС ВСУ в современных самолетах обострилась из-за выхода России из Черноморской зерновой инициативы и необходимости обеспечить с воздуха безопасность морских путей транспортировки и береговой инфраструктуры.  

Как сообщили источники издания, один из обсуждавшихся вариантов по обучению предполагал отправку украинских пилотов в США для обучения в спецподразделении ВВС Национальной гвардии в Тусоне, штат Аризона, которое уже обучает иностранных партнеров полетам на F-16, однако эта идея "не нашла поддержки". 

Запуск программ обучения в Европе тормозится, в том числе, из-за того, что Государственный департамент США пока официально не одобрил передачу ряда учебных материалов, на которые распространяются экспортные ограничения, в том числе инструкций по эксплуатации и авиасимуляторов. 

При этом советник по национальной безопасности Белого Дома Джейк Салливан недавно заявил, что европейским партнерам "нужно еще несколько недель, чтобы создать необходимую учебную инфраструктуру". Неофициально источники в США дают понять, что обучение пилотов начнется ближе к концу года, а первые собственные F-16 будут у Украины не раньше весны 2024 года, пишет Politico.

24 июля министр обороны Алексей Резников заявил в интервью, что, по "оптимистичным прогнозам", истребители F-16 могут начать летать в небе Украины к весне 2024 года

Читайте также: Обучение на F-16: десятки пилотов уже готовы начать тренировки за рубежом – Игнат

Сергей Бережной
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