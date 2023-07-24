Резников: Обучение на F-16 займет минимум полгода. К весне 2024 могут появиться в Украине
Министр обороны Алексей Резников заявил, что, по "оптимистичным прогнозам", истребители F-16 могут начать летать в небе Украины к весне 2024 года. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.
По его словам, обучение украинских летчиков начнется в августе и займет как минимум шесть месяцев — также Украина должна создать всю необходимую инфраструктуру для западных истребителей.
Он отметил, что, по его "оптимистичным прогнозам", F-16 могут начать защищать небо Украины к весне 2024 года.
"Если бы сейчас у Украины были эти истребители, они безусловно помогли бы Украине добиться большего прогресса в контрнаступлении. Если у вас есть более сложное, более современное оружие, оно будет более эффективным", — сказал глава ведомства.
Резников заявил, что обучение, скорее всего, пройдет в Дании, Нидерландах, и, возможно, в Великобритании или Польше, оно также будет включать занятия для технических специалистов.
"Техническое обслуживание самолетов — серьезная задача. Тренировки могут быть разделены между странами, но окончательные планы все еще дорабатываются", — резюмировал министр.
- 1 июля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопрос с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, так как до сих пор нет графиков обучающих миссий.
- 11 июля Резников сообщил, что коалиция по подготовке пилотов и персонала для истребителей F-16 официально сформирована.
- 12 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что первые истребители F-16 могут начать защищать небо Украины уже в первые три месяца 2024 года.
Читайте также: Обучение на F-16: десятки пилотов уже готовы начать тренировки за рубежом – Игнат
Комментарии